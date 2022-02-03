Кому найбільше шкодить мікропластик: нове дослідження
Джерело:EHP
Автори нового метааналізу розповіли, чим небезпечний мікропластик для дитини і що можна зробити, щоб зменшити його вплив на організм.
Мікропластик (і ще дрібніший нанопластик) можна знайти у всьому світі – від дна океану до тарілки із супом. При цьому їхній розмір дозволяє проникати у різні органи людини, навіть у легені.
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Нове дослідження мікропластику
Європейські дослідники провели метааналіз 37 статей про зв'язок мікропластику з вагітністю та дитячим віком та підтвердили наявність мікропластику в плаценті та в організмі новонароджених, позначивши можливий вплив цих частинок на здоров'я та розвиток дітей.
Дослідники наголошують, відсутність повноцінних робіт про рівень впливу нано- та мікропластику на дітей – у школі, у неонатальних відділеннях та через грудне молоко, молочні суміші та продукти для догляду за новонародженими. Цей дефіцит даних частково пов'язаний з обмеженнями сучасної технології дослідження мікрочастинок.
Шкода мікропластику
Але вчені впевнені, що під час перебування в утробі матері та в ранньому дитинстві ми особливо схильні до впливу токсичних хімічних речовин з навколишнього середовища, а також нано- та мікропластику. Річ у тім, що в дітей раннього віку не повністю розвинена імунна система і при цьому вони перебувають на критично важливій фазі розвитку свого мозку. І це робить їх особливо вразливими перед різними загрозами.
Важливо, що мікропластик містить як сам пластик, а й різні токсичні хімічні речовини, наприклад, фталати і метали. Деякі з них можуть бути шкідливими для здоров'я дітей. Коли мікропластик потрапляє на вулицю, він додатково покривається шкідливими речовинами з повітря та вихлопними газами.
Як знизити контакт дітей із пластиком
- Слідкувати, щоб дитяча їжа мінімально стикалася з пластиком.
- Частіше прибирати вдома за допомогою води та мила, тому що пил може містити частинки пластику.
- Вибирати продукти та засоби особистої гігієни з меншою кількістю упаковки.
- При ремонті надавати перевагу натуральним будівельним та оздоблювальним матеріалам, що не містять ПВХ та інші види пластику.