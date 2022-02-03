Кому найбільше шкодить мікропластик: нове дослідження

Автори нового метааналізу розповіли, чим небезпечний мікропластик для дитини і що можна зробити, щоб зменшити його вплив на організм.

Мікропластик (і ще дрібніший нанопластик) можна знайти у всьому світі – від дна океану до тарілки із супом. При цьому їхній розмір дозволяє проникати у різні органи людини, навіть у легені.

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Нове дослідження мікропластику

Європейські дослідники провели метааналіз 37 статей про зв'язок мікропластику з вагітністю та дитячим віком та підтвердили наявність мікропластику в плаценті та в організмі новонароджених, позначивши можливий вплив цих частинок на здоров'я та розвиток дітей.