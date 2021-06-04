Під час пандемії попит на антибіотики в аптеках став рекордним, оскільки деякі антибактеріальні препарати призначали багатьом пацієнтам з COVID-19, в тому числі без медичних показань.

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Як відбувалось дослідження

Нове дослідження провели фахівці Міжнародного консорціуму з важких респіраторних інфекцій (ISARIC) серед пацієнтів 260 лікарень в Англії, Шотландії та Уельсу. Вчені проаналізували дані майже 49 тисяч осіб, госпіталізованих з коронавірусною інфекцією з лютого по червень 2020 року, середній вік учасників склав 74 роки.

85% хворих отримували один або кілька антибіотиків під час лікування в стаціонарі, з них 37% отримували ці препарати ще до госпіталізації. Найвищі показники відзначені серед пацієнтів відділення інтенсивної терапії (ВІТ). Найчастіше медики призначали антибіотики широкого спектра дії.

Зловживання антибіотиками

Найбільшим відкриттям було те, що бактеріальні інфекції у пацієнтів з COVID-19 зустрічалися досить рідко і не були специфічні до коронавірусу. Як правило, це були поширені внутрішньолікарняні інфекції, і випадки вторинного зараження виявлялися переважно у пацієнтів ВІТ не раніше, ніж через 48 годин після госпіталізації.

Це дослідження демонструє дуже високе застосування антибіотиків, яке, як ми бачимо, не обов'язкове для більшості пацієнтів з COVID-19 і може сприяти розвитку резистентності,

– зазначили вчені.