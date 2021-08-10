Більшість пар, які планують вагітність, або жінки, які вже вагітні не потребують генетичного тестування і консультацій з лікарем-генетиком. За статистикою США, тільки 3% дітей схильні до вроджених дефектів.

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Коли треба робити генетичний тест

Ось основні причини, за якими парі можуть призначити генетичний тест:

безпліддя;

два і більше викидня;

попередня вагітність або народження дитини з генетичним захворюванням або вродженим дефектом;

якщо у пари була дитина, яка померла до року;

якщо матір старша 35 років.

Коли потрібна консультація лікаря-генетика

Якщо у вас є родичі з вродженою патологією або генетичним захворюванням, можна обговорити з фахівцем, чи потрібно вам проходити такий тест. Лікар оцінить сімейний анамнез і при необхідності направить на тестування. При цьому важливо враховувати анамнез обох потенційних батьків, а не тільки мами.

Навіть якщо в сім'ї немає генетичних захворювань або ви не знаєте про них і дуже переживаєте, завжди можна обговорити побоювання з лікарем.

Генетичні тести бувають різні, вони можуть виявляти одне конкретне захворювання, наприклад синдром Дауна, або діагностувати одразу кілька хвороб. Які саме тести варто пройти, підкаже лікар-генетик, тому перед тим, як здавати аналізи, краще звернутися до нього за консультацією.