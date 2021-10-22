Хто зможе отримати бустерну дозу вакцини
Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики України рекомендує дозволити вводити бустерну дозу вакцини від COVID-19 тим, кому вона потрібна для виїзду в інші країни. Про це розповів голова групи експертів Федір Лапій.
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За його словами, вже є країни які вимагають для в'їзду наявність бустерної дози, зокрема Ізраїль. А кількість вакцин, яка зараз є у нас, дозволяє робити бустерні дози. Також там переконані, що великого попиту на це не буде.
Тому ми вирішили передбачити можливість введення бустерної дози для людей, які виїжджають до країн з такою вимогою. У нас є достатня кількість вакцин, щоб дозволити щепитися ревакцинальною дозою людям, які планують їхати до цих країн,
– зазначив Лапій.
Він уточнив, що для бустерної дози можна використовувати вакцину того ж виробника, що і при первинному курсі. Якщо ж вона буде недоступна, то можна застосовувати вакцину, вироблену на іншій платформі.
Третя доза COVID-вакцини для людей зі слабким імунітетом
Крім цього, національна технічна група експертів рекомендує і дозволити третю додаткову дозу вакцини людям з ослабленим імунітетом. Зокрема, онкохворим, ВІЛ-інфікованим та іншим категоріям осіб.
"Її (додаткову дозу – 24 канал) вводять особам, які гірше відповідають на первинний курс вакцинації. Які люди гірше захищені після стандартних двох доз? Це імуноскомпроментовані особи (наприклад, пацієнти з онкозахворюваннями)", – підкреслив Лапій.
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Він додав, що вже визначили перелік станів, за якими люди визнаються імуноскомпроментованими і за якими їм рекомендована третя доза вакцини AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac або Moderna.
"Її вводитимуть мінімум через 28 днів після другої дози, оптимально це зробити до третього місяця. Але якщо пройшло більше 3 місяців від другої дози, наприклад, у тих, хто прищепився повним курсом раніше, то вони все одно зможуть її отримати зараз", – пояснив Лапій.