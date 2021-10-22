Кому в Україні дозволять третю дозу вакцини від COVID-19

Невдовзі деяким українцям може бути доступна бустерна доза вакцини від коронавірусу (її вводять через пів року). Також планують дозволити третю дозу (вводять за 28 днів) для людей зі слабким імунітетом.

Хто зможе отримати бустерну дозу вакцини

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики України рекомендує дозволити вводити бустерну дозу вакцини від COVID-19 тим, кому вона потрібна для виїзду в інші країни. Про це розповів голова групи експертів Федір Лапій.

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За його словами, вже є країни які вимагають для в'їзду наявність бустерної дози, зокрема Ізраїль. А кількість вакцин, яка зараз є у нас, дозволяє робити бустерні дози. Також там переконані, що великого попиту на це не буде.

Тому ми вирішили передбачити можливість введення бустерної дози для людей, які виїжджають до країн з такою вимогою. У нас є достатня кількість вакцин, щоб дозволити щепитися ревакцинальною дозою людям, які планують їхати до цих країн,

– зазначив Лапій.

Він уточнив, що для бустерної дози можна використовувати вакцину того ж виробника, що і при первинному курсі. Якщо ж вона буде недоступна, то можна застосовувати вакцину, вироблену на іншій платформі.

Третя доза COVID-вакцини для людей зі слабким імунітетом

За його словами,додаткова доза відрізняється від бустерної тим, що першу вводять через 28 днів після другої дози, а– через 6 місяців. В чому іще різниця між бустерною і третьою дозою вакцини проти коронавірусу – читайте за посиланням.

Крім цього, національна технічна група експертів рекомендує і дозволити третю додаткову дозу вакцини людям з ослабленим імунітетом. Зокрема, онкохворим, ВІЛ-інфікованим та іншим категоріям осіб.

"Її (додаткову дозу – 24 канал) вводять особам, які гірше відповідають на первинний курс вакцинації. Які люди гірше захищені після стандартних двох доз? Це імуноскомпроментовані особи (наприклад, пацієнти з онкозахворюваннями)", – підкреслив Лапій.

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Він додав, що вже визначили перелік станів, за якими люди визнаються імуноскомпроментованими і за якими їм рекомендована третя доза вакцини AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, CoronaVac або Moderna.

"Її вводитимуть мінімум через 28 днів після другої дози, оптимально це зробити до третього місяця. Але якщо пройшло більше 3 місяців від другої дози, наприклад, у тих, хто прищепився повним курсом раніше, то вони все одно зможуть її отримати зараз", – пояснив Лапій.