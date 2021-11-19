Про це повідомила завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця професорка Ольга Голубовська. За її словами, зазвичай бустерну дозу роблять через пів року після вакцинації.

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Звичайно, щеплення повинно робитися після консультації з лікарем.

Що стосується бустерної дози, більше схиляюся, що так, через пів року після вакцинації слід подумати про додатковий захист груп ризику, але вирішувати це повинен лікар індивідуально,

– пояснила інфекціоністка.

Голубовська також повідомила, що в групу ризику входять не тільки літні люди, це також громадяни з різними імунними захворюваннями. Про молодих людей поки не мовиться.

Що таке бустерна доза Бустерну дозу можуть потребувати всі люди, які пройшли вакцинацію, у яких після певного часу знизиться імунна відповідь до коронавірусу. Її вводять через пів року після вакцинації, тоді як додаткову дозу – через 28 днів.

Рекомендації щодо бустерних доз