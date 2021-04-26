Кому загрожує важкий перебіг коронавірусу: дослідження

В Ірландії провели національне дослідження, в якому взяли участь 20 тисяч пацієнтів. Вчені виявили основні хронічні захворювання, пов’язані з більш важкими наслідками захворювання на коронавірус.

Що відомо про дослідження

Дослідники заявили, що важкий перебіг коронавірус загрожує людям з хронічними захворюваннями серця, невралгічними захворюваннями, хронічними захворюваннями нирок та онкологією.

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Пацієнти, які страждали ожирінням з медичним показником, з індексом маси тіла, рівним або більшим за 40, також мали підвищений ризик отримати важкі ускладнення при інфікуванні коронавірусом.

Дослідження було проведене Королівським коледжем хірургів в Ірландському університеті медицини та медичних наук та Центром нагляду за охороною здоров’я виконавчої служби охорони здоров’я.

Вакцинація в Ірландії: коротко

Зауважимо, що в Ірландії вже 398 072 людини є повністю вакциновані. Також до цього часу першу дозу отримала 987 681 людина.

Станом на 26 квітня понад 134 тисяч людей у ​​віці 16–69 років з дуже високим ризиком отримали першу дозу.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу