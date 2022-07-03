В Росії знайшли новий штам смертельної хвороби

Російські медики виявили новий варіант відомої та досить небезпечної крим-конго геморагічної гарячки, яка зазвичай трапляється на Півдні Росії.

Конго-кримська лихоманка

Вірус конго-кримської лихоманки зустрічається у країнах Африки та Азії, на Балканах, на Близькому Сході та південній Європі. Люди в основному заражаються цією хворобою через кліщів або худобу. Також вірус може перейти від людини до людини під час тісного контакту з кров'ю та іншими біологічними рідинами.

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Смертність від конго-кримської лихоманки досить висока — у 30% випадків смерть настає вже після другого тижня хвороби, причому різні варіанти патогену викликають різну тяжкість захворювання.

Вчені досліджували такі штами: "Європа-1" (596 зразків), "Африка-3" (1 зразок) та абсолютно новий штам "Європа-3" (6 зразків).

У ході дослідження було з'ясовано, що ризик тяжких клінічних проявів та смерті нового штаму вища, ніж інфікування варіантом "Європа-1". Науковці вказали на необхідність ретельно вивчити штам "Європа-3", щоб оцінити його патогенність, генетичну різноманітність та географію поширення.

Всього з 1999 по 2020 рік в Росії виявили 2361 випадок захворювання, 94 людини померли.

Симптоми конго-кримської лихоманки:

Захворювання починається раптово – з лихоманки, нездужання, роздратованості, головного болю, болю у кінцівках та спині, за якими настає нудота, блювота та болі в черевній порожнині. Обличчя та шия опухають і набрякають. Відмічається сухість у роті, різкий запах із рота.

У більшості випадків з’являється висип, який починається зі спини, а потім покриває все тіло. Можлива кровотеча із носа, ясен, слизової оболонки щік, шлунку, матки, кишківника та легень. Збільшується печінка, можливі блювота та пронос із кров’ю. Вакцини проти конго-кримської лихоманки поки що не розроблені, хворим надається лише симптоматична допомога.

Конго-кримська лихоманка в Україні

З назви зрозуміло, що ця хвороба трапляється і в Україні. Найбільше вона поширена в південно-східній Україні, включаючи звісно Кримський півострів, дуже рідко може зустрічатися в лісистих районах північно-східної України. В інших регіонах України її не виявляли.