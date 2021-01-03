У Конго госпіталізували жінку з ознаками лихоманки. Експерти ствердили, що у країні могла з'явитися нова смертельно небезпечна хвороба.

Таку думку висловив генеральний директор Національного інституту дослідження біомедицини Конго Жан-Жак Муембе Тамфум. Про це повідомили на сайті CNN.

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Невідоме захворювання

За його словами, у місті Інгенде на заході країни госпіталізували жінку з ознаками геморагічної лихоманки. Однак за кілька тижнів аналізи так і не виявили у неї Еболу або будь-яке інше відоме медицині захворювання.

Довідка. Жан-Жак Муембе Тамфум займається мікробіологією і новими вірусами. У 1976 році він допоміг виявити лихоманку Ебола.

На думку експерта, жінка може бути нульовим пацієнтом нового патогенна зі смертоносністю 50 – 90% від смертності при вірусі Ебола (від спричиненої цим вірусом хвороби помирає приблизно половина пацієнтів).

Який стан жінки

Хвору жінку ізолювали. Її особистість зберігають у секреті, щоб захистити її від нападів з боку місцевих жителів, а її близьким дозволяють спілкуватися з нею тільки через прозоре пластикове віконце. До цього часу всі симптоми хвороби вже пройшли, але чим вона хворіла, досі невідомо. Лікарі побоюються, що захворювання може повернутися.

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