У Конго виявили хвору на вірус Ебола, терміново розшукують усіх контактних людей

У східній частині Демократичної Республіки Конго виявили новий випадок зараження лихоманкою Ебола. Захворіла жінка, яка згодом померла.

Міністерство охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго повідомило, що новий випадок зараження Еболою виявили в Бутембо, а саме в провінції Північне Ківу. Саме там ще в червні 2020 року оголосили про припинення попереднього спалаху.

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Жінка з симптомами, схожими на лихоманку Ебола, звернулася за допомогою у місцевий медичний центр. Філія Бутембо Національного інституту біомедичних досліджень (INRB) підтвердила наявність вірусу в зразках.

Пацієнтка була дружиною хворого, який пережив Еболу. Але сама вона не змогла витримати хворобу.

Епідеміологи ВООЗ на місцях розслідують цей випадок. Фахівці вже виявили близько 70 контактів. Також триває дезінфекція приміщень, які відвідувала пацієнтка.

Зразки хворої відправили в головну лабораторію Національного інституту біомедичних досліджень в Кіншасі, аби секвенувати геном для ідентифікації штаму і визначення його зв'язку з попереднім спалахом.

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