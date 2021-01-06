У США конгресмен Кевін Брейді заразився коронавірусом. Ще у грудні 2020 року політик отримав першу дозу вакцини від Pfizer і BioNTech.

Вакцинація відбулася 18 грудня. Про це член Палати представників США республіканець Кевін Брейді написав на своїй сторінці у твітері.

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Сьогодні лікар палати представників повідомив мені, що я здав позитивний тест на COVID-19, я дотримуюся карантину. Відповідно до рекомендації я отримав першу дозу вакцини Pfizer 18 грудня,

– наголосив Брейді.

Республіканець також додав, що попередній тест на коронавірусу здавав у день Нового року. Тоді результат був негативним.

Вакцина Pfizer і BioNTech: що відомо

Показники ефективності вакцини становлять 95%.

Країни Євросоюзу вже розпочали вакцинацію препаратом. Також вже зафіксовані перші випадки побічних випадків.

Головним недоліком вакцини є складні умови зберігання.