Конгресмен США підхопив COVID-19 після вакцинації препаратом Pfizer і BioNTech
У США конгресмен Кевін Брейді заразився коронавірусом. Ще у грудні 2020 року політик отримав першу дозу вакцини від Pfizer і BioNTech.
Вакцинація відбулася 18 грудня. Про це член Палати представників США республіканець Кевін Брейді написав на своїй сторінці у твітері.
Актуально У ЄС схвалили вакцину проти COVID-19 від компанії Moderna
Сьогодні лікар палати представників повідомив мені, що я здав позитивний тест на COVID-19, я дотримуюся карантину. Відповідно до рекомендації я отримав першу дозу вакцини Pfizer 18 грудня,
– наголосив Брейді.
Республіканець також додав, що попередній тест на коронавірусу здавав у день Нового року. Тоді результат був негативним.
Вакцина Pfizer і BioNTech: що відомо
- Показники ефективності вакцини становлять 95%.
- Країни Євросоюзу вже розпочали вакцинацію препаратом. Також вже зафіксовані перші випадки побічних випадків.
- Головним недоліком вакцини є складні умови зберігання.
- Одна доза вакцини коштує 20 доларів.
Поділитися новиною