Часто рішення звільнитись з роботи пов'язане з понаднормовим робочим днем, ставленням керівництва і відчуттям, що ситуація ніколи не покращиться, або іншими причинами. Головне не сплутати з втомою, а звільнятись з роботи справді тоді, коли на це є причини.

Експертка з питань зайнятості Лінн Тейлор розповіла про 16 попереджувальних знаків, які вказують на те, що пора рухатися далі.

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Вам не підвищують зарплатню

Якщо ви просите надбавки третій рік поспіль, а вам відмовляють без серйозних на те причин – це ознака, що вас не цінують.

Ви не маєте можливості використати свої таланти

Ви працювали з ентузіазмом і хотіли застосувати свої навички, але натомість виконуєте повсякденні завдання і не маєте можливості проявити себе.

Інша робота виглядає більш привабливо

Вам стає все важче не мріяти про інші можливості. Ви заздрите своїм друзям, які відвідують цікаві професійні заходи і мають можливість розвиватися.



Робота повинна приносити задоволення / Фото Unsplash

Ви безуспішно намагаєтеся поговорити зі своїм керівником

Незадоволення своєю роботою нікуди не зникає, попри те, що ви неодноразово обговорювали свої проблеми з керівником.

Вас засипають непотрібними завданням і ви не розумієте, що від вас у результаті хочуть.

Ви вигоріли

Вигорання – це не те саме, що стрес.

У стані стресу ви ще намагаєтеся долати труднощі, а при вигоранні у вас повністю опускаються руки.

Ви відчуваєте глибоке розчарування і безнадію від того, що ваші зусилля були марними.

Ваша кар'єра немає розвитку

Ви працюєте уже довгий час, але не бачите перед собою жодних можливостей для кар’єрного росту або навіть шансів для горизонтального руху всередині компанії.

В компанії можливі скорочення

Можливо, у компанії назрівають фінансові проблеми і ви не впевнені, що залишать працювати саме вас.

Ви не отримуєте цікавих завдань чи проєктів

Колись ви відігравали вирішальну роль у важливих ініціативах. Тепер ви лише спостерігаєте, як цікаві завдання передають іншим людям.

Вас не запрошують на ключові зустрічі

За зачиненими дверима збираються люди, які обговорюють проєкти, які безпосередньо впливають на вас, і у вас є що сказати. Але вас туди не запрошують.



Робота повинна вас розвивати / Фото Unspalsh

Вам не хочеться виходити на роботу

Якщо ви дійшли до того моменту, коли боїтеся чи докладаєте значних зусиль, щоби прийти в офіс, час звільнятися.

Ви рахуєте хвилини до закінчення робочого дня

Ви відчуваєте, що ваші робочі дні нескінченні. Ви перебуваєте в постійному режимі зворотного відліку, чекаючи можливості повернутися додому.

Вам не подобається говорити про роботу в соціальних мережах

Ви змінюєте тему, коли знайомі запитують вас про роботу. Ви надаєте перевагу поговорити про будь-що, але тільки не про роботу.

Здається, керівник ігнорує вас

Ви щоранку вітаєтеся з босом при зустрічі в офісі, але у відповідь – жодної реакції. Вас ніби не існує.

Ви не поділяєте цінності компанії

Вам некомфортно, коли ви думаєте про цінності, культуру або напрямок бізнесу компанії. Вони не відповідають вашій власній філософії або переконанням.

Якщо ви помічаєте ці знаки, можливо, пора звільнятися.