Конкретні причини, щоб звільнитись: як не вигоріти на роботі

Часто рішення звільнитись з роботи пов'язане з понаднормовим робочим днем, ставленням керівництва і відчуттям, що ситуація ніколи не покращиться, або іншими причинами. Головне не сплутати з втомою, а звільнятись з роботи справді тоді, коли на це є причини.
Експертка з питань зайнятості Лінн Тейлор розповіла про 16 попереджувальних знаків, які вказують на те, що пора рухатися далі.
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Якщо ви просите надбавки третій рік поспіль, а вам відмовляють без серйозних на те причин – це ознака, що вас не цінують.
Ви працювали з ентузіазмом і хотіли застосувати свої навички, але натомість виконуєте повсякденні завдання і не маєте можливості проявити себе.
Вам стає все важче не мріяти про інші можливості. Ви заздрите своїм друзям, які відвідують цікаві професійні заходи і мають можливість розвиватися.
Робота повинна приносити задоволення / Фото Unsplash
Незадоволення своєю роботою нікуди не зникає, попри те, що ви неодноразово обговорювали свої проблеми з керівником.
Вас засипають непотрібними завданням і ви не розумієте, що від вас у результаті хочуть.
Вигорання – це не те саме, що стрес.
У стані стресу ви ще намагаєтеся долати труднощі, а при вигоранні у вас повністю опускаються руки.
Ви відчуваєте глибоке розчарування і безнадію від того, що ваші зусилля були марними.
Ви працюєте уже довгий час, але не бачите перед собою жодних можливостей для кар’єрного росту або навіть шансів для горизонтального руху всередині компанії.
Можливо, у компанії назрівають фінансові проблеми і ви не впевнені, що залишать працювати саме вас.
Колись ви відігравали вирішальну роль у важливих ініціативах. Тепер ви лише спостерігаєте, як цікаві завдання передають іншим людям.
За зачиненими дверима збираються люди, які обговорюють проєкти, які безпосередньо впливають на вас, і у вас є що сказати. Але вас туди не запрошують.
Робота повинна вас розвивати / Фото Unspalsh
Якщо ви дійшли до того моменту, коли боїтеся чи докладаєте значних зусиль, щоби прийти в офіс, час звільнятися.
Ви відчуваєте, що ваші робочі дні нескінченні. Ви перебуваєте в постійному режимі зворотного відліку, чекаючи можливості повернутися додому.
Ви змінюєте тему, коли знайомі запитують вас про роботу. Ви надаєте перевагу поговорити про будь-що, але тільки не про роботу.
Ви щоранку вітаєтеся з босом при зустрічі в офісі, але у відповідь – жодної реакції. Вас ніби не існує.
Вам некомфортно, коли ви думаєте про цінності, культуру або напрямок бізнесу компанії. Вони не відповідають вашій власній філософії або переконанням.
Якщо ви помічаєте ці знаки, можливо, пора звільнятися.