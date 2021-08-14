"Конспірологічні теорії": США звинуватили Росію і Китай у поширенні фейків про COVID-19

США звинуватили Росію і Китай через те, що вони могли поширювати фейки про коронавірус. Так, на їхню думку, вони "підігрівали конспірологічні теорії, пов'язані з пандемією".

Як мовиться у заяві міністерства, противники США активізували спроби залякати суспільство. А також вони хочуть "посіяти розбрат".

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Разом з тим, звинуватили не лише Росію та Китай. У США висловили занепокоєння і через іранські ЗМІ.

Наприклад, російські, китайські та іранські ЗМІ, пов'язані з урядом, неодноразово посилювали теорії змови щодо походження COVID-19 і ефективності вакцин,

– наголосили у повідомленні.

У Росії, звісно ж, такі закиди називають "нісенітницею".

Крім цього, у деяких випадках посилюються і заклики до насильства, спрямовані проти осіб азіатського походження.

У Китаї вигадують експертів

Яскравим прикладом цього є те, що, наприклад, китайські державні ЗМІ спокійно посилаються на джерело, на ім'я Вілсон Едвардс. Кажуть, що це провідний швейцарський біолог. Втім посольство Швейцарії публічно заявило, що Едвардса взагалі не існує в природі.

"Схоже, що Едвардс – це винахід незначної китайської пропаганди, яку згодом скопіювали інші. Ця практика, на жаль, поширена в екосистемі державних ЗМІ", – мовиться у виданні FP.