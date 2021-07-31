Контрацепція з підігрівом для чоловіків: вчені розробляють революційний протизаплідний препарат

У чоловіків є дуже обмежені варіанти контрацепції. Найбільш поширеним способом захисту від небажаної вагітності є презерватив, а найбільш радикальним і незворотнім – вазектомія.

Так, вчені зі США прагнули розробити довгостроковий варіант контрацепції, дію якого, за необхідності, можна буде скасувати в будь-який момент. Вони розробили чоловічу контрацепцію з підігрівом для тимчасової зупинки сперматогенезу.

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Як працює такий засіб

Підвищена температура в паховій області може знизити кількість і якість сперматозоїдів. Тож, вчені розробили наночастки оксиду заліза, покриті лимонною кислотою, які можна нагріти й за допомогою магнітного поля доставити до яєчок.

Короткий і слабкий нагрів яєчок наночастинками дозволяє на час повністю припинити вироблення здорової сперми. Препарат володіє двома ключовими перевагами – безпекою, а також поворотним механізмом дії – чоловік завжди може скасувати ліки й зачати дитину.

Нагрівання тимчасово пригнічує сперматогенез, поступово повертаючи його на колишній рівень,

– запевнили вчені.

Як експериментували на мишах

Це підтвердили експерименти на самцях мишей. Їм вводили через кров наночастинки. Однак лікування було нетоксичним, а речовини поступово виводилися в організму, що не зашкодило тваринам.

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На думку науковців, ці результати відкривають нові можливості для створення безпечної, ефективної й довгострокової чоловічої контрацепції. "Чоловічі таблетки" все ще розробляють і випробовують, а результати доклінічних експериментів це підтверджують.