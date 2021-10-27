Перші випробування успішні
Зокрема, лікування, яке проводили на гризунах показало високу ефективність лікування сироваткою. Вчені використовували тривимірний шипований білок SARS-COV-2 для імунізації коней, а далі розробили коктейль антитіл.
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Ми змогли розробити коктейль з очищених фрагментів IgG, які демонструють дуже високу нейтралізуючу активність,
– пояснила одна із авторок дослідження.
Перевага терапії – доступність
Це може бути корисним контрзаходом проти COVID-19. Перевагою є доступність терапії, адже цей коктейль можна виробляти на підприємствах із виробництва кінської сироватки по всьому світу.
Головний результат дослідження полягає в тому, що антитіла до гіперімунних глобулінів коней, розроблені проти спайкового білка предкового SARS-CoV-2, мають сильну нейтралізувальну дію проти нових варіантів вірусу,
– наголосили вчені.
Деталі випробувань
- У бразильському дослідженні вчені використовували рекомбінантний тривимірний глікопротеїн (S) для імунізації коней та вироблення гіперімунних глобулінів проти SARS-CoV-2.
- Після розробки концентрату група провела контрольні випробування на хом'яках, даючи тваринам ін'єкції.
Результати показали здатність лікування знижувати вірусне навантаження в легеневих тканинах та покращувати клінічні умови піддослідних тварин, що проявлялось у збільшенні ваги.
Наступним кроком вчений є проведення 1 та 2 фази клінічних випробувань на людях. Протокол випробування вже схвалив бразильський національний комітет з питань етики.
У ході клінічного випробування будуть вивчені всі аспекти безпеки, а також тривалість госпіталізації та вірусне навантаження.