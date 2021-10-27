Перші випробування успішні

Зокрема, лікування, яке проводили на гризунах показало високу ефективність лікування сироваткою. Вчені використовували тривимірний шипований білок SARS-COV-2 для імунізації коней, а далі розробили коктейль антитіл.

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Ми змогли розробити коктейль з очищених фрагментів IgG, які демонструють дуже високу нейтралізуючу активність,

– пояснила одна із авторок дослідження.

Перевага терапії – доступність

Це може бути корисним контрзаходом проти COVID-19. Перевагою є доступність терапії, адже цей коктейль можна виробляти на підприємствах із виробництва кінської сироватки по всьому світу.

Головний результат дослідження полягає в тому, що антитіла до гіперімунних глобулінів коней, розроблені проти спайкового білка предкового SARS-CoV-2, мають сильну нейтралізувальну дію проти нових варіантів вірусу,

– наголосили вчені.

Довідка: кінська сироватка – це добре відома і легко масштабована технологія, яка генерує високі титри тейтралізуючих антитіл. Цю терапію використовували для лікування багатьох захворювань, таких як сказ, правець і отруєння зміями.

Деталі випробувань

У бразильському дослідженні вчені використовували рекомбінантний тривимірний глікопротеїн (S) для імунізації коней та вироблення гіперімунних глобулінів проти SARS-CoV-2.

Після розробки концентрату група провела контрольні випробування на хом'яках, даючи тваринам ін'єкції.

Результати показали здатність лікування знижувати вірусне навантаження в легеневих тканинах та покращувати клінічні умови піддослідних тварин, що проявлялось у збільшенні ваги.

Наступним кроком вчений є проведення 1 та 2 фази клінічних випробувань на людях. Протокол випробування вже схвалив бразильський національний комітет з питань етики.

У ході клінічного випробування будуть вивчені всі аспекти безпеки, а також тривалість госпіталізації та вірусне навантаження.