Контрзахист проти COVID-19: антитіла коней можуть бути новим лікуванням

Вчені довели, що гіперімунна сироватка з очищених фрагментів антитіл коней може бути ефективним методом боротьби з COVID-19. Перші випробування на гризунах успішні, вчені планують дослідження за участі людей.

Перші випробування успішні

Зокрема, лікування, яке проводили на гризунах показало високу ефективність лікування сироваткою. Вчені використовували тривимірний шипований білок SARS-COV-2 для імунізації коней, а далі розробили коктейль антитіл.

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Ми змогли розробити коктейль з очищених фрагментів IgG, які демонструють дуже високу нейтралізуючу активність,

– пояснила одна із авторок дослідження.

Перевага терапії – доступність

Це може бути корисним контрзаходом проти COVID-19. Перевагою є доступність терапії, адже цей коктейль можна виробляти на підприємствах із виробництва кінської сироватки по всьому світу.

Головний результат дослідження полягає в тому, що антитіла до гіперімунних глобулінів коней, розроблені проти спайкового білка предкового SARS-CoV-2, мають сильну нейтралізувальну дію проти нових варіантів вірусу,

– наголосили вчені.

Деталі випробувань

У бразильському дослідженні вчені використовували рекомбінантний тривимірний глікопротеїн (S) для імунізації коней та вироблення гіперімунних глобулінів проти SARS-CoV-2.

Після розробки концентрату група провела контрольні випробування на хом'яках, даючи тваринам ін'єкції.

кінська сироватка – це добре відома і легко масштабована технологія, яка генерує високі титри тейтралізуючих антитіл. Цю терапію використовували для лікування багатьох захворювань, таких як сказ, правець і отруєння зміями.

Результати показали здатність лікування знижувати вірусне навантаження в легеневих тканинах та покращувати клінічні умови піддослідних тварин, що проявлялось у збільшенні ваги.

Наступним кроком вчений є проведення 1 та 2 фази клінічних випробувань на людях. Протокол випробування вже схвалив бразильський національний комітет з питань етики.

У ході клінічного випробування будуть вивчені всі аспекти безпеки, а також тривалість госпіталізації та вірусне навантаження.