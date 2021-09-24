Дельта-штаму в організмі може бути в тисячі разів більше, ніж інших штамів, – лікар

Дельта штам коронавірусу сконцентрований у верхніх дихальних шляхах і крові в тисячі разів більше, ніж інші штами цієї недуги. Відповідно, захворювання минає набагато важче.

Про це заявив виконувач обов'язків гендиректора Хмельницького обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ Микола Габрикевич. Він також додав, що інкубаційний період цього варіанту недуги значно коротший.

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За його словами, він триває в середньому від 3 до 7 днів – це майже наполовину менше, ніж, наприклад, штаму Альфа.

Микола Габрикевич "У пацієнтів захворювання проходить важче. Якщо апелювати до досліджень, то в верхніх дихальних шляхах його в тисячі разів більше, ніж того вірусу, який був ще рік тому. У крові його теж у тисячу разів більше".

Габрикевич також заявив, що серед тих, хто лікується в стаціонарі, трапляються одиниці щеплених.

"Я був у лікарні Кам'янець-Подільського, де з 100 хворих перебував тільки 1 чоловік, який був щеплений і тільки однієї дозою. Практично серед хворих у важкому стані жодного щепленого немає", – сказав він.

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Штам коронавірусу Дельта: головне

В Україні вперше зафіксували випадки зараження штамом коронавірусу Дельта 23 червня 2021 року. Зараз його виявили у більш ніж 185 країнах.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, штам Дельта поширюється вдвічі швидше, ніж штам Альфа, який спочатку циркулював в Україні.

Також є попередні дані, що у нього більш важкий перебіг і після зараження в 2,6 рази зростає необхідність в ушпиталенні.

У Всесвітній організації охорони здоров'я повідомили, що Дельта майже виключила три інших варіанти коронавірусу, що викликають занепокоєння. Їх в обігу менше 1%.

Штам Дельта викликає лихоманку, головний біль, біль у горлі і нежить, а кашель і втрата нюху або смаку менш розповсюджені. Також для цього штаму характерні: порушення слуху, шлунково-кишкові проблеми і формування згустків крові, які призводять до загибелі тканин і гангрени.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу