Безперечно, сон позитивно впливає на наше самопочуття та здоров'я. Однак, оптимально спати 7 – 8 годин.
Увага Ефективні способи, які допоможуть тримати імунітет в тонусі
Загалом сон – це корисна річ, однак його надмірна кількість може бути небезпечною,
– зауважила доктор медицини Брендан Люсі.
Але яку кількість сну можна вважати надлишком
Деякі дослідження кажуть, що вісім годин сну на ніч – це абсолютний мінімум.
У новому дослідженні вчені спостерігали за станом літніх людей.
Вони виявили зв'язок між сном менш як 5 з половиною годин на добу і, що цікаво, більш ніж 7 з половиною годинами сну та зниженням когнітивних функцій у літніх людей.
"Золота середина кількості сну" коливається від 5 з половиною до 7 з половиною годин на добу.
Що ще сприяє зниженню когнітивних функцій у літніх людей
Хвороба Альцгеймера є основною причиною, яка є причиною 70% випадків деменції.
Нам було складно визначити, як пов'язані сон і зниження когнітивних функцій. Але це те, що потрібно знати, щоб запобігти таким негативним тенденціям,
– зауважила дослідниця.
Рекомендації сну усім віковим групам
- Що стосується молодших людей, оптимальна кількість сну залежить від віку та загального стану організму.
- Для новонароджених дітей вчені радять спати від 14 до 17 годин на добу.
- Дорослим потрібно від 6 до 9 годин сну на добу.
Крім того, у дослідженні йдеться, що людям старше 45 років занадто багато (або нестача) сну також може підвищити ризик серцевих захворювань, діабету та ожиріння.