Чи корисно багато спати: нові рекомендації усім віковим групам

2 січня 2022 , 14:38
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Джерело:

The Guardian

Попри те, що недосипання шкідливе для здоров'я, не менш небезпечним є і надлишок сну. Вчені визначили, що особливо шкідливо багато спати літнім людям.

Безперечно, сон позитивно впливає на наше самопочуття та здоров'я. Однак, оптимально спати 7 – 8 годин. 

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Загалом сон – це корисна річ, однак його надмірна кількість може бути небезпечною,
– зауважила доктор медицини Брендан Люсі.

Але яку кількість сну можна вважати надлишком

Деякі дослідження кажуть, що вісім годин сну на ніч – це абсолютний мінімум.

У новому дослідженні вчені спостерігали за станом літніх людей.

Вони виявили зв'язок між сном менш як 5 з половиною годин на добу і, що цікаво, більш ніж 7 з половиною годинами сну та зниженням когнітивних функцій у літніх людей.

Увага! Ці дані вказують на те,  що літнім людям не можна спати занадто довго.

"Золота середина кількості сну" коливається від 5 з половиною до 7 з половиною годин на добу.

Що ще сприяє зниженню когнітивних функцій у літніх людей

Хвороба Альцгеймера є основною причиною, яка є причиною 70% випадків деменції.

Нам було складно визначити, як пов'язані сон і зниження когнітивних функцій. Але це те, що потрібно знати, щоб запобігти таким негативним тенденціям,
– зауважила дослідниця.

Рекомендації сну усім віковим групам

  • Що стосується молодших людей, оптимальна кількість сну залежить від віку та загального стану організму.
  • Для новонароджених дітей вчені радять спати від 14 до 17 годин на добу.
  • Дорослим потрібно від 6 до 9 годин сну на добу.
І головне, щоб час сну був регулярним, аби мозок і внутрішній біологічний годинник увійшли в рутину.

Крім того, у дослідженні йдеться, що людям старше 45 років занадто багато (або нестача) сну також може підвищити ризик серцевих захворювань, діабету та ожиріння.

Автор: Анастасія Лукашевська