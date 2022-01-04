Чи корисно взимку літати на відпочинок у теплі краї

На це питання однозначної відповіді немає. З одного боку, подорожі корисні для ментального здоров'я, а в теплих країнах будуть море та сонце, з іншого – може виникнути акліматизація, місцеві інфекції та депресією після повернення.

Позитивний вплив зимової відпустки

Будь-які подорожі на тиждень або кілька місяців впливають на людей. Згідно з дослідженнями, подорожі і справді зміцнюють здоров'я людини.

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Жінки, які беруть відпустку двічі на рік і частіше, менше ризикують мати серцевий напад у порівнянні з тими, хто подорожує лише раз на 6 років. Те саме з чоловіками: у тих, хто не бере відпустку хоча б раз на рік, ризик смерті на 20% вищий, а серцевих захворювань на 30%.

За деякими даними, подорожі знижують рівень стресу. Після повернення з поїздки люди кажуть, що почуваються менш тривожними. Але, на жаль, гарний настрій зберігається лише кілька тижнів після подорожі, тому, можливо, є сенс їздити у відпустку на більший термін.

А ще досвід, який люди отримують в інших країнах, допомагає розвивати мислення і стає каталізатором творчості та нових ідей на роботі. Ну і нарешті, саме передчуття подорожі робить людей щасливими, а значить, ефект від подорожі починається задовго до нього.

Негативний вплив відпустки

Коли у нас зима, поїхати в Туреччину чи на Кіпр не вийде – там вже теж відносно холодно. А тепло в цей час в основному в бідних країнах, – у В'єтнамі, на Шрі-Ланці, у Таїланді, Єгипті та Індії.

У 2013 році вчені підбили підсумки багаторічного спостереження за мандрівниками. Згідно з цими даними, 8% мандрівників з розвинених країн до тих, що розвиваються, регулярно хворіють під час поїздки або відразу після, причому хворіють так, що їм потрібна медична допомога. Зазвичай у них діагностують діарею, шлунково-кишкові захворювання, лихоманку та шкірні хвороби. Серед пацієнтів із діагнозом лихоманка найчастіше зустрічається малярія.

А ще після повернення додому мандрівники можуть переживати поствідпускну нудьгу. Приблизно 57% людей почуваються пригніченими після поїздки.