Ізраїльські вчені стверджують, що вони використали природний засіб, щоб рани у свиней заживали вдвічі швидше, ніж за інших умов. Вони сподіваються, що зможуть розробити речовину для використання людиною, і стверджують, що вона також може стати "альтернативою антибіотикам майбутнього".

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Дослідницька група Університету Бен-Гуріона вивчила вплив дііндолілметану на бактерії в лабораторних умовах і виявила, що він ефективно пригнічує їхній ріст.

Як відбувалося дослідження

Вчені взяли свиней, кожна з яких мала кілька ран, і обробили їх або антибіотиками, або синтетичною формою DIM. Для повного загоєння ран, оброблених антибіотиками, знадобилося в середньому 10 днів, тоді як для ран, оброблених маззю на основі DIM, знадобилося п’ять днів.

Чому DIM ефективно загоює рани

Антибіотики вбивають шар бактерій на рані. Після цього виростає шар нової тканини, але у вас також залишається мертва тканина та мертві бактерії. З DIM, оскільки бактерії фактично не гинуть, немає шару мертвої тканини та мертвих бактерій, тому загоєння відбувається швидше

DIM перешкоджає зв’язку між бактеріями, подібно до глушників сигналу, які перешкоджають радіо- чи мобільному зв’язку.

Бактерії "розмовляють" одна з одною за допомогою хімічних сигналів, і, блокуючи або перешкоджаючи цьому зв’язку, ви ізолюєте кожну бактерію, щоб вона залишалася сама. Через це вони стають більш вразливими до антибіотиків та імунної системи,

– сказав автор дослідження Арієль Кушмаро.

Довгострокова мета команди — випробувати DIM на людських ранах і допомогти запровадити новий підхід у медицині людини.