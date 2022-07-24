Згідно з новим дослідженням Коледжу охорони здоров'я та наук про життя Астонського університету, люди, які часто їдять фрукти, повідомляють про краще психічне самопочуття і рідше розповідають про симптоми депресії, ніж ті, хто цього не робить.

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Фрукти покращують психічний стан

Висновки науковців показують, що те, як часто ми їмо фрукти, важливіше для нашого психологічного здоров'я, ніж їхня загальна кількість на тиждень. Команда також виявила, що люди, які їдять закуски з низьким вмістом поживних речовин, наприклад, чіпси, з більшою ймовірністю повідомляють про високий рівень стресу.

Як відбувалося дослідження

У дослідженні взяли участь 428 дорослих з Великої Британії. Вчені вивчали взаємозв'язок між споживанням фруктів, овочів, солодощів, солоних закусок та їхнім психологічним здоров'ям. Беручи до уваги демографічні чинники та спосіб життя, такі як вік, загальний стан здоров'я та фізичні вправи.

Дослідження показало, що як багаті на поживні речовини фрукти, так і несолодкі пікантні закуски впливають на психологічне здоров'я. Вони також виявили, що немає прямого зв'язку між вживанням овочів та психологічним здоров'ям.

Інші дослідження виявляли зв'язок між фруктами та овочами та психічним здоров'ям, але деякі розглядали фрукти та овочі окремо, і ще менше оцінювали як частоту, так і кількість споживання.

Чому фрукти можуть впливати на психічне здоров'я

І фрукти, і овочі багаті на антиоксиданти, клітковину і незамінні мікроелементи, які сприяють оптимальній роботі мозку, але ці поживні речовини можуть бути втрачені під час приготування їжі. Оскільки ми частіше їмо фрукти у сирому вигляді, це потенційно може пояснити їх сильніший вплив на наше психологічне здоров'я.

Цілком можливо, що зміна перекусу може стати простим та легким способом покращити наш психічний стан.