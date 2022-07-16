Нове дослідження користі материнського молока

Дослідники з Brigham and Women's Hospital разом зі співробітниками Південно-Австралійського інституту охорони здоров'я та медичних досліджень виявили, що недоношені діти, які отримували більшу кількість материнського молока як під час, так і після перебування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, мали кращі успіхи в навчанні.

Читайте також: В кого найчастіше виникає післяпологова депресія

Наша робота показала, що годування недоношених дітей материнським молоком може мати довгострокові переваги для розвитку нервової системи,

– розповіла авторка дослідження Менді Браун Белфорт.

Молоко матері покращує здібності дитини

Вчені протягом семи років спостерігали за життям та розвитком нервової системи у 586 дітей, народжених раніше терміну – 33 тижнів в одному з п'яти австралійських перинатальних центрів. Команда вивчила дані про обсяг та тривалість грудного вигодовування для кожної дитини.

Дослідники виявили, що споживання материнського молока було пов'язане з вищим IQ та більшими успіхами у читанні, правописі та математиці. Батьки також повідомили про меншу кількість симптомів СДВГ у таких дітей.

Причому ці позитивні асоціації були сильнішими для малюків, народжених раніше 30 тижня вагітності. Дослідники також контролювали спотворюючі фактори, включаючи клінічні та соціальні.