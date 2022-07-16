Знайшли нову користь грудного вигодовування дітей

Недоношені діти часто гірше навчаються та мають вищий ризик розвитку синдрому дефіциту уваги та гіперактивності (СДВГ). Вчені з'ясували, як вигодовування грудним молоком може вплинути на здібності та нервову систему таких малюків.

Нове дослідження користі материнського молока

Дослідники з Brigham and Women's Hospital разом зі співробітниками Південно-Австралійського інституту охорони здоров'я та медичних досліджень виявили, що недоношені діти, які отримували більшу кількість материнського молока як під час, так і після перебування у відділенні інтенсивної терапії новонароджених, мали кращі успіхи в навчанні.

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Наша робота показала, що годування недоношених дітей материнським молоком може мати довгострокові переваги для розвитку нервової системи,

– розповіла авторка дослідження Менді Браун Белфорт.

Молоко матері покращує здібності дитини

Вчені протягом семи років спостерігали за життям та розвитком нервової системи у 586 дітей, народжених раніше терміну – 33 тижнів в одному з п'яти австралійських перинатальних центрів. Команда вивчила дані про обсяг та тривалість грудного вигодовування для кожної дитини.

Дослідники виявили, що споживання материнського молока було пов'язане з вищим IQ та більшими успіхами у читанні, правописі та математиці. Батьки також повідомили про меншу кількість симптомів СДВГ у таких дітей.

Причому ці позитивні асоціації були сильнішими для малюків, народжених раніше 30 тижня вагітності. Дослідники також контролювали спотворюючі фактори, включаючи клінічні та соціальні.