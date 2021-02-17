Мед складається з води, двох простих цукрів – фруктози й глюкози, складних цукрів, мінералів, вітамінів і білків. Деякі з цих інгредієнтів володіють антиоксидантними властивостями та можуть бути в цілому корисні для здоров'я серця.

Скільки можна їсти меду

Мед відносять до вільних цукрів, тому його кількість в стравах потрібно контролювати. Для порівняння: чайна ложка меду містить 21 калорію, а чайна ложка цукру близько 15 калорій.

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Американська кардіологічна асоціація рекомендує обмежувати кількість вільних цукрів для жінок до 100 калорій в день, або близько 6 чайних ложок цукру і 4,5 ложки меду, норма для чоловіків – 150 калорій в день, або близько 9 чайних ложок і 7 ложок меду.

В здоровому раціоні на вільний цукор має припадати менше 10% від загальної кількості споживаної енергії. Велика кількість вільного цукру призводить до надлишку калорій і може викликати ожиріння. Ще від солодкого розвивається карієс, зростає ризик виникнення хвороб серця, інсульту і діабету 2-го типу. Дітям до року мед не можна споживати: є ризик розвитку дитячого ботулізму.

Алергія на мед

Мед – сильний алерген. Деякі люди страждають алергією на певні його компоненти, особливо на бджолиний пилок. Ця алергія може викликати серйозні, а іноді і смертельні, побічні реакції.

Симптоми алергії

дихання зі свистом;

запаморочення;

нудота;

блювота;

надмірне потовиділення;

непритомність;

нерегулярний серцевий ритм – аритмія;

печіння після місцевого застосування, коли мед використовують для загоєння ран.

Мед і діабет

Як правило, при цукровому діабеті немає різниці, що їсти: цукор або мед, вони обидва впливають на рівень глюкози в крові.