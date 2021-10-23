До такого висновку прийшли вчені Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA). Раніше ж виробники вакцин заявили, що їхнє щеплення показало ефективність проти коронавірусу в 90,7% в клінічних випробуваннях дітей від 5 до 11 років.
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Можливо перша вакцина від COVID-19 для дітей
Якщо FDA дозволить імунізацію Pfizer / BioNTech для дітей від 5 до 11 років, це буде перша вакцина від COVID-19 для цієї вікової групи у США, і щеплення можуть бути доступні в країні на початку листопада 2021 року.
Вакцини Pfizer / BioNTech та Moderna Inc пов'язують з рідкісними випадками запалення серця, зокрема міокардитом, особливо у молодих чоловіків.
Згідно зі звітом персоналу, здатність вакцини запобігти госпіталізації та смерті, ймовірно, перевищує ризик таких несприятливих наслідків, як міокардит серця.
Висока ефективність
У п'ятницю, 22 жовтня, FDA також опублікувало документи від Pfizer, в яких фармацевтична компанія заявила, що вакцина для дітей була на 90,7% ефективною для запобігання симптоматичних захворювань.
У випробування включили дані додаткових 2 250 дітей. Вчені не виявили нових проблем.
Зверніть увагу У дітей з легким перебігом коронавірусу не виробляються антитіла
У звіті персоналу сказано, що побічні ефекти для дітей молодшого віку були подібні до старших груп, яким зробили щеплення. Зокрема, мовиться про такі:
- біль у місці ін'єкції;
- почервоніння;
- набряк.
Про лихоманку, втому, головний біль, озноб та біль у м'язах, як правило, повідомляли рідше і вони були легшими, ніж у людей віком від 12 років.
Вакцинація дітей у світі
- США, ЄС та Велика Британія вже активно вакцинують підлітків у віці від 12 років. Для імунізації використовують Pfizer.
- Від 6 вересня на Кубі почали щеплювати дітей у віці від 2 років.
- Натомість у Словаччині імунізація проти коронавірусу доступна для всіх школярів віком від 5 років.
- В Ізраїлі також дозволили вакцинувати проти коронавірусу дітей у віці від 5 – 11 років, але лише у тому випадку, якщо у них є серйозні хронічні хвороби, які можуть ускладнити перебіг COVID-19.
- В Україні також можна вакцинувати дитину від 12 років, але у деяких випадках. Умови можна переглянути на сайті МОЗ.