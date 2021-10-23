Оприлюднили нові дані про вакцинацію дітей Pfizer: користь переважує ризики

Регулятор США заявив, що вакцинація дітей препаратом Pfizer від BioNTech проти коронавірусу має більше переваг, ніж недоліків. Зокрема, у віці від 5 до 11 років щеплення явно переважує ризики рідкісних випадків запалення серця.

До такого висновку прийшли вчені Управління з контролю за продуктами і ліками США (FDA). Раніше ж виробники вакцин заявили, що їхнє щеплення показало ефективність проти коронавірусу в 90,7% в клінічних випробуваннях дітей від 5 до 11 років.

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Можливо перша вакцина від COVID-19 для дітей

Якщо FDA дозволить імунізацію Pfizer / BioNTech для дітей від 5 до 11 років, це буде перша вакцина від COVID-19 для цієї вікової групи у США, і щеплення можуть бути доступні в країні на початку листопада 2021 року.

Препарат для маленьких дітей становить третину дози дорослого щеплення.

Вакцини Pfizer / BioNTech та Moderna Inc пов'язують з рідкісними випадками запалення серця, зокрема міокардитом, особливо у молодих чоловіків.

Згідно зі звітом персоналу, здатність вакцини запобігти госпіталізації та смерті, ймовірно, перевищує ризик таких несприятливих наслідків, як міокардит серця.

Висока ефективність

У п'ятницю, 22 жовтня, FDA також опублікувало документи від Pfizer, в яких фармацевтична компанія заявила, що вакцина для дітей була на 90,7% ефективною для запобігання симптоматичних захворювань.

У випробування включили дані додаткових 2 250 дітей. Вчені не виявили нових проблем.

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У звіті персоналу сказано, що побічні ефекти для дітей молодшого віку були подібні до старших груп, яким зробили щеплення. Зокрема, мовиться про такі:

біль у місці ін'єкції;

почервоніння;

набряк.

Про лихоманку, втому, головний біль, озноб та біль у м'язах, як правило, повідомляли рідше і вони були легшими, ніж у людей віком від 12 років.

Вакцинація дітей у світі