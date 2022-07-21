Яскраві та кольорові фрукти та овочі мають безцінну користь для жінок

У літньому віці жінки часто страждають від захворювань очей та порушень когнітивних функцій. Науковці довели, що споживання яскравих фруктів і овочів може допомогти при подібних проблемах зі здоров'ям.

Користь кольорових фруктів та овочів

Нове дослідження вчених з Університету Джорджії передбачає, що здоров'я літніх жінок може бути покращене шляхом дієти, багатої на пігментовані каротиноїди, які містяться в ямсі, капусті, шпинаті, кавуні, болгарському перці, помідорах, апельсинах і моркві.

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Ці яскраві фрукти та овочі особливо важливі для запобігання втрати зору та когнітивних функцій. Дослідники довели, що дієтичне споживання пігментованих каротиноїдів діє, зокрема, як антиоксидант.

Жінки частіше страждають від аутоімунних захворювань та деменції

У роботі докладно описано кілька дегенеративних станів, від аутоімунних захворювань до деменції, які, навіть з урахуванням відмінностей у тривалості життя, у жінок виникають набагато частіше, ніж у чоловіків.

Якщо взяти всі аутоімунні захворювання разом узяті, то жінок, які страждають від них, буде майже 80%. Таким чином, через цю вразливість, пов'язану безпосередньо з біологією, жінки потребують додаткової профілактичної допомоги,

– сказав автор дослідження Біллі Р. Хаммонд, професор Університету Джорджії Франкліна.

Наприклад, з усіх існуючих випадків дегенерації жовтої плями та деменції у світі дві третини припадає на жінок. Ці захворювання, від яких жінки страждають роками, найкраще піддаються профілактиці з допомогою зміни способу життя, відзначають учені.