Королева Данії Маргрете ІІ вакцинували від коронавірусу. Це зробили попри те, що вона не входить до переліку осіб, які підпадають під першочегову вакцинацію.

Це сталось у п'ятницю, 1 січня. Про щеплювання повідомили на сайті DR.

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Чому королеву вирішили вакцинувати

80-річній королеві запропонували вакцинуватися через те, що в її віці COVID-19 з великим ризиком може викликати ускладнення. Ще однією причиною є те, що вона за своїми посадовими функціями зустрічається з великою кількістю людей.

Кого щеплюють першочергово

Першочергово у Данії вакцинують:

мешканців будинків для людей похилого віку та персонал;

осіб, старших за 65 років, які отримують вдома допомогу від соціальних служб;

осіб від 85 років.

Але журналісти зазначають, що жителі Данії в цілому схвалюють те, що королева, як перша особа держави, отримала вакцину однією з перших.

Зазначимо! У данській королівській родині вже були випадки зараження коронавірусом. У середині грудня хворів онук королеви, принц Крістіан. В інших членів сім'ї тести виявилися негативними. Різдво вони святкували разом.

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