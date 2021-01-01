Королева Данії вакцинувалася від COVID-19: що відомо
Королева Данії Маргрете ІІ вакцинували від коронавірусу. Це зробили попри те, що вона не входить до переліку осіб, які підпадають під першочегову вакцинацію.
Це сталось у п'ятницю, 1 січня. Про щеплювання повідомили на сайті DR.
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Чому королеву вирішили вакцинувати
80-річній королеві запропонували вакцинуватися через те, що в її віці COVID-19 з великим ризиком може викликати ускладнення. Ще однією причиною є те, що вона за своїми посадовими функціями зустрічається з великою кількістю людей.
Кого щеплюють першочергово
Першочергово у Данії вакцинують:
- мешканців будинків для людей похилого віку та персонал;
- осіб, старших за 65 років, які отримують вдома допомогу від соціальних служб;
- осіб від 85 років.
Але журналісти зазначають, що жителі Данії в цілому схвалюють те, що королева, як перша особа держави, отримала вакцину однією з перших.
Коронавірус у Данії: що відомо
- Данія, разом з усіма країнами-членами Європейського Союзу, почала вакцинацію від коронавірусу 27 грудня.
- У середині грудня влада Данії оголосила, що на Різдво та Новий рік у країні буде запроваджено жорсткі обмеження, щоб зупинити поширення епідемії коронавірусу COVID-19. Локдаун продовжили до 17 січня.
- Станом на 1 січня 2021 року, у Данії захворіло на COVID-19 165 930 осіб. З них – 1 322 померли, 130 818 – одужали.
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