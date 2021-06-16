Коронавірус був у США ще в грудні 2019 року: з'явилося більше доказів

Нове масштабне дослідження показало, що вірус SARS-CoV-2 був в США в грудні 2019 року. Тобто за декілька тижнів до того, як про нову хворобу повідомили у Китаї.

Випадки коронавірусу, зафіксовані у США в грудні 2019 року, були рідкісними й спорадичними. Але вони не поширились масово до кінця лютого 2020 року.

До теми До появи COVID-19: вірусологи в Ухані важко хворіли ще восени 2019 року, – ЗМІ

У CDC підкреслили, що ці результати вкотре вказують на необхідність співпраці країн під час виявлення нових вірусів.

Невідома пневмонія, яка пізніше отримала назву COVID-19, спалахнула в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року. Офіційно першим хворим у США став мандрівник, житель штату Вашингтон, який повернувся з Уханя 15 січня і звернувся в клініку 19 січня.

Офіційні представники CDC спочатку заявили, що іскра, яка викликала спалах хвороби в США, з'явилася впродовж тритижневого вікна з середини січня до початку лютого. Але відтоді дослідження, зокрема й ті, що проводили CDC, показали, що невеликі спалахи ставались раніше.

Дослідження, опубліковане CDC в грудні 2020 року, показало, що деякі американці захворіли в середині грудня 2019 року. Тоді було проаналізовано 7 000 зразків з донорської крові Американського Червоного Хреста.

Останнє дослідження провели фахівці з Національного інституту охорони здоров'я. Вони проаналізували зразки крові понад 24 000 людей по всій країні, зібрані в перші три місяці 2020 року в рамках довгострокового дослідження під назвою "Всі ми", метою якого було вивчення здоров'я 1 мільйона американців.

Які таємниці розкрило останнє дослідження

Як і CDC, ці дослідники шукали в крові сліди SARS-Cov-2 – антитіла, які виробляються за декілька тижнів після інфікування.

Результати показали, що 7 учасників дослідження (троє з Іллінойсу і по одному з Массачусетсу, Міссісіпі, Пенсільванії й Вісконсину) були інфіковані перед тим, як ці штати зареєстрували перший випадок COVID-19.

Один з хворих в Іллінойсі заразився ще напередодні Різдва.

Хоча цілком імовірно, що вірус занесли до Сполучених Штатів набагато раніше, ніж зазвичай заведено вважати, це не означає, що це досить вагомий доказ, аби змінювати думку про це (появу коронавірусу – 24 канал),

– сказав фахівець по динаміці захворювань з Гарварду Вільям Хенедж.

Вчені ще не зв'язалися з учасниками дослідження, аби дізнатися, чи виїжджали вони з США до інфікування.