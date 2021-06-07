Вчені з Бірмінгемського університету повідомили, що COVID-19 може привести до розвитку синдрому Гієна-Барре. Він проявляється порушеннями чутливості й вегетативними розладами, але іноді може призвести й до повного паралічу.
До теми Деякі люди, які перехворіли на COVID-19, можуть виробляти антитіла все життя
У перехворілих важкою та легкою формою коронавірусу пацієнтів, які взяли участь у дослідженні, виявили оніміння стоп і кистей, м'язову слабкість, проблеми з координацією і головний біль.
При цьому професор Бірмінгемського університету Бірмінгема Алекс Ріхтер додав, що вироблені після COVID-19 антитіла (аутоантитіла )схожі на ті, які викликають аутоімунні хвороби серця, м'язів і шкіри.
Ранні дані показують, що інфекція SARS-CoV-2 може призводити до довгострокових аутоімунних ускладнень, і є дані, що серед наслідків інфекції SARS-CoV-2 низка аутоімунних захворювань, серед яких синдром Гієна-Барре,
– йдеться в повідомленні науковців.
Синдром Гієна-Барре – що це?
Чому виникає цей синдром
- Точні причини виникнення синдрому Гієна-Барре досі недостатньо вивчені. Часто він розвивається після гострої інфекційної хвороби.
- Згідно з даними ВООЗ, важкі випадки синдрому Гієна-Барре спостерігаються рідко.
- Також в організації кажуть, що більшість людей повністю одужують навіть в найважчих випадках.