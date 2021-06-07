Вчені з Бірмінгемського університету повідомили, що COVID-19 може привести до розвитку синдрому Гієна-Барре. Він проявляється порушеннями чутливості й вегетативними розладами, але іноді може призвести й до повного паралічу.

До теми Деякі люди, які перехворіли на COVID-19, можуть виробляти антитіла все життя

У перехворілих важкою та легкою формою коронавірусу пацієнтів, які взяли участь у дослідженні, виявили оніміння стоп і кистей, м'язову слабкість, проблеми з координацією і головний біль.

При цьому професор Бірмінгемського університету Бірмінгема Алекс Ріхтер додав, що вироблені після COVID-19 антитіла (аутоантитіла )схожі на ті, які викликають аутоімунні хвороби серця, м'язів і шкіри.

Ранні дані показують, що інфекція SARS-CoV-2 може призводити до довгострокових аутоімунних ускладнень, і є дані, що серед наслідків інфекції SARS-CoV-2 низка аутоімунних захворювань, серед яких синдром Гієна-Барре,

– йдеться в повідомленні науковців.

Синдром Гієна-Барре – що це? Це рідкісний стан, під час якого імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Синдром супроводжується м'язовою слабкістю і підвищенням вмісту білка в спинномозковій рідині, ти часом у людини можуть бути порушені температурні й тактильні відчуття. У важких випадках можливий не лише параліч тіла, а й паралічі дихальних і краніальних м'язів. Цей синдром може вразити людину будь-якого віку, але найчастіше він зустрічається у дорослих людей і у чоловіків.

Чому виникає цей синдром