Коронавірус в десятки разів збільшує ризик смерті під час вагітності: нове дослідження

Нове дослідження доводить, що вагітні жінки та новонароджені з COVID-19 мають вищі ризики важких наслідків для здоров'я – від госпіталізації у відділення інтенсивної терапії до летального результату.

В дослідженні британських вчених брали участь понад дві тисячі вагітних жінок з 18 країн світу. Результати свідчать, що COVID-19 збільшує ризик летального результату в 20 разів.

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Як проводили дослідження

Вчені порівнювали кожну вагітну жінку, інфіковану COVID-19, зі здоровими жінками з однієї лікарні і на однаковому терміні.

Результати спостережень виявилися гіршими, ніж припускали вчені.

Які ризики у новонароджених

Так вагітні жінки, які хворіли на коронавірус, на 50% мали вищі ризики розвитку ускладнень, аж до летальних випадків, в порівнянні з вагітними жінками, які не хворіли на коронавірусну хворобу.

Новонароджені від інфікованих жінок також майже в 3 рази більше схильні до ризику серйозних ускладнень, таких як надходження до відділення інтенсивної терапії, у зв'язку з передчасними пологами.

Таким чином, COVID-19 під час вагітності може бути пов’язана зі значним ризиком захворюваності та смертності для матерів і їх немовлят, особливо цей фактор загострюється при наявності супутніх захворювання.