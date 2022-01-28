Коронавірус дістався до одного з останніх неінфікованих місць на планеті

На світі залишилось зовсім мало місць, де ще не розповсюдився коронавірус. Тепер він дістався і до одної з найвіддаленіших країн на землі.

Це країна складається з 33 маленьких атолів – коралових островів. Із них населені лише 13.

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Мовиться про віддалений тихоокеанський архіпелаг Кірібаті. Він та кілька інших невеликих держав були одними з останніх місць на планеті, яким вдалося уникнути спалахів вірусу завдяки їхньому віддаленому положенню та суворому прикордонному контролю.

Однак їхній захист, схоже, не впорався зі штамом Омікрон, який називали заразнішим за усі попередні.

Чому там досі не фіксували COVID-19

Як тільки увесь світ застала пандемія коронавірусу 2 роки тому, Кірібаті закрив свої кордони. Тому хвороба досі не потрапляла на його береги.

Архіпелаг відомий тим, що вони перші у світі відзначають Новий рік.

І лише на початку 2022 року країна відкрила кордони. Тоді це дозволило одній із церков найняти літак та доставити додому 54 людини. Більшість із них – місіонери, які поїхали ще до закриття кордону.

Чиновники тричі перевіряли кожного пасажира, що повертався, на сусідньому Фіджі. Вони повинні були й дотримуватися деяких вимог – бути щепленими, пройти самоізоляція та ще раз зробити тест на COVID-19 після прибуття додому.

Коронавірус виявили і на Кірібаті

Утім, цього виявилося замало. Більш ніж половина пасажирів – 36 із них – отримали позитивні тести на коронавірус. Тепер він поширився і серед місцевих. Уряд уже оголосив надзвичайний стан.

Наразі у країні вже 181 інфікований.

Вакцинація на архіпелазі

Лише 33% із 113 тисяч жителів Кірібаті повністю вакциновані. Першу дозу одержали майже 60%.

Як і багато інших країн Тихоокеанського регіону, у лікарнях Кірібаті можна отримати лише базові медичні послуги.

Архіпелаг Кірібаті – дивитись на карті