Коронавірус у дітей: що треба знати про перебіг хвороби та ризики ускладнень

В Україні впродовж останнього тижня від ускладнень коронавірусної хвороби померли двоє дітей. Лікарі кажуть, що випадки важкого COVID-19 почастішали серед дітей. Що треба знати про перебіг хвороби у дітей та як розпізнати перші тривожні симптоми.

Попередньо вважали, що діти рідше ніж дорослі хворіють на коронавірус і значно рідше переносять його у важкій формі. Але останні дослідження кажуть, що це не так. Про це також свідчить захворюваність в Україні — за минулу добу серед 19 893 хворих на COVID-19 – 834 дитини, це менше ніж медпрацівників (484).

Увага Померла ще одна дитина на Харківщині: 2-місячне немовля не врятували від COVID-19

Випадки ускладненого коронавірусу у дітей

Зростання захворюваності на коронавірус серед дітей в Україні почали фіксувати ще в січні. Очільник Міністерства охорони здоров'я зауважив, що тепер маленькі пацієнти частіше потребують госпіталізації. Тенденція до ускладненого перебігу коронавірусу серед дітей триває досі.

Про те, що до ковідних лікарень стали частіше госпіталізовувати дітей заявили лікарі у Харківській та Чернівецькій областях. За словами директора Харківської обласної дитячої інфекційної лікарні Дмитра Кухаря, станом на 1 квітня у харківській дитячій інфекційній лікарні перебувають 70 маленьких пацієнтів: у відділенні інтенсивної терапії перебуває 4 дітей, двоє – на штучній вентиляції легенів, двоє – на зволоженому кисні.



В Україні почастішали випадки інфікування коронавірусом серед дітей / Фото Pixabay

Медичний директор Чернівецької обласної дитячої лікарні Олександр Тесліцький заявив, що у порівнянні з минулою хвилею епідемії перебіг хвороби у дітей змінився:

почастішали тяжкі пневмонії,

почастішали розлади шлунково-кишкового тракту.

Причини важкого перебігу COVID-19 у дітей

24 канал поговорив з дитячою лікаркою медичного центру "Царук" Марією Шпит про те, як визначити групу ризику ускладненого коронавірусу серед дітей.

Марія Шпит – педіатр “Так, на жаль, діти справді можу мати важкий перебіг коронавірусу, особливо дітки, які мають хронічні захворювання – це бронхіальна астма, цукровий діабет, різні генетичні захворювання, захворювання нервової системи, а також ожиріння. До того ж дітки з такими станами мають вищі ризики інфікуватись коронавірус, ніж діти зі здоровим організмом загально”.

За словами Марії Шпит, наразі в Україні немає якогось особливого штаму вірусу, який спричиняє важчий перебіг коронавірусу у дітей. Пояснення важких випадків серед дітей – збільшення кількості хворих загалом.

Це пов'язано із тим, що загалом хворіє більше людей та дітей, чим більша кількість хворих – тим частіше серед них будуть дітки з супутніми захворюваннями, як наслідок – випадки ускладненого COVID-19. Водночас немовлята дійсно частіше мають важкий перебіг коронавірусу.

Марія Шпит – педіатр “Існує ризик, що дітки до одного року, немовлята можуть важче переносити ковід, це пов'язано із тим, що у них незрілі дихальні шляхи, у них в принципі може дуже швидко розвиватись важкий стан, через зневоднення, дихальну недостатність, якщо вражені легені. Тому для новонароджених діток ковід дійсно може бути небезпечний. У випадку, якщо вдома є хворий, слід бути уважними: носити маски, часто мити руки, по можливості мінімізувати контакти з дитиною”.

Найтяжчих перебіг хвороби спостерігають у новонароджених та дітей раннього віку. Чим старша дитина – тим легше вона переносила вірус. Лише у 3% дітей старше 15 років хвороба проходила важко або критично.

В більшості випадків COVID-19 в дітей проходить легко. Марія Шпит зауважила, що однозначної відповіді, чому так стається – немає.



Діти мають такі ж ризики інфікування, що й дорослі / Фото Unsplash

Припускають, що ковід у дітей проходить легше, оскільки у дітей існують різні вірусні інфекції, імунна система уже підготовлена і забезпечує захист від ковіду, тут йде мова про інші штами коронавірусу, які й раніше циркулювали в природі.

В більшості COVID-19 в дітей проходить легко

за даними Львівського медичного коледжу

У 90% випадків хвороба проходить або безсимптомно, або легко, або помірно. Під легким перебігом хвороби розуміють: гарячку, кишкові розлади, кашель, біль в горлі, біль в м'язах, нудоту, нежить.

Також були зафіксовані випадки, коли у дитини з підтвердженим COVID-19 не було симптомів, але комп'ютерна томографія виявляла пошкодження у легенях.

Результати останніх досліджень доводять:

Діти мають такі ж ризики захворіти на коронавірус, що й дорослі, але можуть не виявляти при цьому ніяких симптомів.

Антитіла до SARS-CoV-2 з'являються в період від 1 до 4 тижнів.

Висновки опублікували в медичному журналі JAMA

Ознаки важкого перебігу COVID-19

Важке протікання хвороби – це кашель та температура, які супроводжуються задишкою. Насиченість крові киснем при цьому нижче 92%. Про критичний стан лікарі говорять, коли в пацієнта дихальна недостатність, енцефалопатія, серцева недостатність тощо.

Марія Шпит – педіатр “До червоних прапорців належить швидке зневоднення – дитина в'яла, плаче – сліз немає, рідко ходить в туалет – це означає, що організм обезводнений. Друге – це температура, яка не збивається, або якщо повертається за короткий проміжок часу. За умови, якщо ви дали правильну дозу препаратору, напоїли дитину, створили комфортні умови, а це не дало результату – варто звернутись до лікаря”.

Звернути увагу також на порушення свідомості – якщо дитина квола, виснажена, не реагує на ваші питання – ситуація потребує швидкого звернення до фахівця.

Варто звертати увагу на такі ознаки як ускладнене та/або прискорене дихання. Повний вдих-видих рахуємо за одиницю.

Норма частоти дихання за 1 хвилину:

у дітей 0-2 місяці – до 60;

у дітей 2-12 місяців – до 50;

у дітей 1-5 років – до 40;

у дітей старше 5 років та дорослих – бажано до 20, але точно не вище 25.

Вакцинація дітей проти коронавірусу: за і проти

Наразі вакцинація проти COVID-19 доступна людям з 16 років. Водночас В Ізраїлі вирішили, що варто розпочати етап вакцинації дітей від коронавірусу – йдеться про дітей від 12 до 15 років. Медики використовуватимуть для них препарат компаній Pfizer/BioNTech.

До слова, Pfizer заявила, що вакцина проти коронавірусу була на 100% ефективною у випробуванні на останньому етапі у дітей віком від 12 до 15 років.

Позитивним також є те, що дослідження підтвердили, що імунітет вакцинованих матерів передається дітям.

Вакцинація дітей проти коронавірусу може бути корисною не лише для запобігання ускладненого перебігу хвороби, а й ефективним методом боротьби з пандемією, адже показник безсимптомного перебігу коронавірусу серед дітей високий.

Були гіпотези навіть про те, що діти можуть бути суперрозповсюджувачами коронавірусу. Адже, якщо симптомів немає – тестування дітей на COVID-19 проводять рідко, відтак вони частіше "передають" коронавірус.



Ймовірно, найближчим часом вакцинація проти коронавірусу буде доступною для дітей / Фото Unsplash

Діти дійсно можуть бути суперносіями COVID-19?

Німецькі вчені попередили, що так все ж вважати помилково. Оскільки цей вірус може передаватися і через дітей, але ймовірність набагато нижче, ніж передача від дорослого до дорослого.

Зараження дитини від дитини – 0,3%, дорослого від дорослого – 4,4%. Виходить, що