Серед хворих – діти та вожаті. Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

До теми Після весілля на Буковині масовий спалах COVID-19: госпіталізували десятки гостей

Впродовж минулої доби, 19 серпня, коронавірус підтвердили ще у 3 вихованців табору. Вони лікуються під постійним наглядом лікарів в медико-санітарній частині закладу.

Загалом COVID-19 підтвердили у 11 вожатих та 59 вихованців. Окрім цього, у 33 дітей підозрюють наявність штаму коронавірусу Дельта. Зразки направили до київської лабораторії, результати повинні отримати впродовж 4 – 7 днів.

Окрім цього, до лікарні госпіталізували ще одну дитину. Але, як і вчора, в міській клінічній лікарні №3 перебувають 8 дітей, оскільки одного госпіталізованих пацієнтів вже забрали батьки.

Спалах коронавірусу у дитячому таборі "Молода гвардія": хронологія подій

Спалах коронавірусу у таборі зафіксували 17 серпня. Коронавірус виявили у 44 дітей та 3 вожатих. Хворих ізолювали, а табір закрили на карантин.

Вже наступного дня COVID-19 виявили у 60 людей, 50 з яких – діти, а решта 10 – вожаті. До одеської дитячої лікарні №3 госпіталізували 8 вихованців.

Наступного дня коронавірус підтвердили у ще 6 дітей та одного вожатого. Кількість хворих зросла до 67.

Окремі блоки табору, а саме "Сонячний" та "Прибережний", продовжують працювати – там не виявили жодного хворого.

Відкрито кримінальну справу

Через спалах коронавірусу у таборі поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Нині триває розслідування.