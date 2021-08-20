Серед хворих – діти та вожаті. Про це повідомив головний санітарний лікар Одеської області Віталій Гончаров.

До теми Після весілля на Буковині масовий спалах COVID-19: госпіталізували десятки гостей

Впродовж минулої доби, 19 серпня, коронавірус підтвердили ще у 3 вихованців табору. Вони лікуються під постійним наглядом лікарів в медико-санітарній частині закладу.

Загалом COVID-19 підтвердили у 11 вожатих та 59 вихованців. Окрім цього, у 33 дітей підозрюють наявність штаму коронавірусу Дельта. Зразки направили до київської лабораторії, результати повинні отримати впродовж 4 – 7 днів.

Окрім цього, до лікарні госпіталізували ще одну дитину. Але, як і вчора, в міській клінічній лікарні №3 перебувають 8 дітей, оскільки одного госпіталізованих пацієнтів вже забрали батьки.

Спалах коронавірусу у дитячому таборі "Молода гвардія": хронологія подій

Відкрито кримінальну справу

Через спалах коронавірусу у таборі поліція відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Нині триває розслідування.