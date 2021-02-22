Діабетики потрапляють в одну з ключових груп ризику, оскільки вони схильні до підвищеного ризику важкого перебігу і смерті від COVID-19. Вчені оцінили ймовірність летального результату у таких пацієнтів.

Ризик смерті від коронавірусної інфекції у людей з цукровим діабетом 1 типу в 3,5 раза вище в порівнянні не діабетиками. З діабетом 2 типу – у два рази вище.

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У дослідженні CORONADO вчені проаналізували клінічні наслідки у пацієнтів з діабетом, які були госпіталізовані в 68 лікарень Франції під час першої хвилі пандемії.

Як відбувалося дослідження

У цю вибірку потрапили 2796 осіб, середній вік пацієнтів – близько 70 років. Вчені фокусувалися на смерті або виписці пацієнтів з лікарні на 28 день хвороби. Автори дослідження зібрали необхідну медичну інформацію: анамнез, отримане лікування, клінічні прояви захворювання.

Діабет та коронавірус

До 28 дня 577 пацієнтів (20,6%) померли, тобто кожен п'ятий. Ще 1404 (50,2%) були виписані. Середня тривалість перебування в лікарні склала 9 днів. Вчені виявили, що понад 12% цих пацієнтів залишалися в лікарні, а близько 16% були переведені в інший лікувальний заклад.

Автори дослідження також оцінили додаткові фактори ризику, які можуть вплинути на погіршення стану діабетика з коронавірусом. В першу чергу це вік – чим старший пацієнт з діабетом, тим вище ймовірність летального результату. Негативний вплив дають мікросудинні ускладнення, в тому числі пошкодження нирок і очей, важка задишка при надходженні до лікарні, підвищений рівень маркерів запалення в крові.