Як поширюється туберкульоз

Дослідники з Університету Кейптауна встановили, що близько 90% бактерій туберкульозу, що виділяються зараженим пацієнтом, переносяться аерозольними крихітними краплями, які потрапляють в повітря при звичайному диханні людини.

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А значить, досить перебувати поруч із хворим на туберкульоз, який просто дихає або говорить, щоб заразитися. Його кашлю для цього не потрібно.

До останнього часу було заведено вважати, що ці бактерії виділяються саме з кашлем. Але пандемія коронавірусу привернула підвищену увагу вчених з різних країн світу до того, як взагалі поширюються віруси, включаючи й SARS-CoV-2.

Поширення інших вірусів

Виявилося, що і коронавірус, і Близькосхідний респіраторний синдром, і грип, і кір, і риновіруси можуть потрапляти в повітря з аерозольними краплями при диханні людини, а зовсім не при тільки кашлі або чханні. При цьому вони ніби зависають у повітрі приміщення на кілька годин. Якщо воно не провітрюється, то люди, які постійно перебувають поруч, можуть заразитися.

Ймовірність зараження туберкульозом

Звичайно, ймовірність зараження не є стовідсотковою, навіть якщо ми опинилися на кілька хвилин поруч з носієм туберкульозу. Це залежить від багатьох факторів, включаючи міцність нашої імунної системи, кількість захисних антитіл і роботу Т-клітин пам'яті.

Але людина з ослабленим імунітетом або в похилому віці може стати жертвою цієї хвороби. Носіння медичних масок значною мірою захищає від цієї загрози.

Відомо, що ожиріння пов'язане з важкими наслідками серед госпіталізованих пацієнтів з COVID-19. Але нове дослідження показує, що навіть при легкому перебігу коронавірусу люди з зайвою вагою переносять хворобу важче