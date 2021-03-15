Харківські лікарні впевнено прямують до браку кисневих місць або ж до перебоїв з кисневою апаратурою. Наприклад, в обласній інфекційній лікарні лежить 300 пацієнтів і щодня привозять по 20 нових хворих.

В реанімації там перебуває 12 людей, ще 17 – у звичайних палатах. Але вони теж на неінвазивній вентиляції, тобто теж потребують кисню. Детальніше про ситуацію з COVID-19 у Харкові розповіла кореспондентка Анна Черненко.

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Кисневих місць не вистачає

Медики кажуть, що важких хворих до сорока років значно побільшало. Першим про кисневі перебої через велику кількість важких хворих почав говорити в мережі анестезіолог, доктор медичних наук Володимир Корсунов.

Кисневі місця зайняті. Відповідно виникають проблеми з тими пацієнтами, на яких не вистачає місць і кисню,

– зазначив Корсунов.

За його словами, кисневі концентратори не можуть давати потік кисню понад 10 літрів за хвилину. Якщо пацієнт потребує кисню з більшим потоком, то концентратори вже не допоможуть – необхідний кисень з кисневої магістралі.

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У Департаменті охорони здоров'я проблеми не бачать

В обласному Департаменті охорони здоров'я тим часом говорять, що в реанімаційних відділеннях Харківської області зараз перебуває 152 пацієнти, з них – понад сотня перебуває на апаратах ШВЛ. Поки кисневої проблеми там не бачать.

Письмової інформації щодо неробочих концентраторів в закладах, які їх отримали, Департаменту не надавали. Заклади мають певний запас концентраторів,

– наголосив заступник директора обласного Департаменту охорони здоров'я Геннадій Бондарчук.

Він додав, що лікарні забезпечені киснем, а відповідні роботи щодо розширення кисневих точок і кисневих трас проводять всі заклади.

В Харківській обласній інфекційній лікарні для дорослих і досі чекають на відкриття нового реанімаційного відділення, яке будують на 25 місць. Відкриття заплановане на травень.