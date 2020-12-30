Коронавірус у ЗСУ: від недуги померла ще одина людина
Станом на 30 грудня у Збройних Силах України від коронавірусу лікуються 1 997 людей. 100 інфікованих виявили за минулу добу.
На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 329 людей. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.
До теми За добу в Україні виявили 7 986 хворих на COVID-19, але кількість госпіталізованих висока
Найбільше нових випадків зараження серед військових зареєстрували в Одеській, Київській та Львівській областях.
До медичних закладів госпіталізували 25 людей:
- Чернігівський військовий госпіталь – 8 військовослужбовців,
- Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ– 2 військовослужбовця та 3 працівники ЗС України,
- Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців,
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 3 військовослужбовці,
- Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Старокостянтинівський військовий госпіталь, 65 та 66 військові мобільні госпіталі – по 1 військовослужбовцю.
Зазначається, що стан здоров'я пацієнтів задовільний і вони отримують необхідне лікування.
У лавах ЗСУ ще одна втрата через коронавірус
Від ускладнень коронавірусу помер працівник ЗС України, який лікувався у Чернівецькому військовому госпіталі. 11 грудня йому прийшов позитивний результат ПЛР-тесту.
Попри проведену терапію, стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи не дали бажаного ефекту.
У ЗСУ наголосили, що найчастіше військові інфікуються під час зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.
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