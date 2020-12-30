Станом на 30 грудня у Збройних Силах України від коронавірусу лікуються 1 997 людей. 100 інфікованих виявили за минулу добу.

На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 329 людей. Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

До теми За добу в Україні виявили 7 986 хворих на COVID-19, але кількість госпіталізованих висока

Найбільше нових випадків зараження серед військових зареєстрували в Одеській, Київській та Львівській областях.

До медичних закладів госпіталізували 25 людей:

Чернігівський військовий госпіталь – 8 військовослужбовців,

Національний військово-медичний клінічний центр ГВКГ– 2 військовослужбовця та 3 працівники ЗС України,

Військово-медичний клінічний центр Західного регіону – 5 військовослужбовців,

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 3 військовослужбовці,

Військово-медичний клінічний центр Східного регіону, Старокостянтинівський військовий госпіталь, 65 та 66 військові мобільні госпіталі – по 1 військовослужбовцю.

Зазначається, що стан здоров'я пацієнтів задовільний і вони отримують необхідне лікування.

У лавах ЗСУ ще одна втрата через коронавірус

Від ускладнень коронавірусу помер працівник ЗС України, який лікувався у Чернівецькому військовому госпіталі. 11 грудня йому прийшов позитивний результат ПЛР-тесту.

Попри проведену терапію, стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи не дали бажаного ефекту.

Станом на 30 грудня у ЗСУ внаслідок COVID-19 померли 38 військових та працівників. Натомість одужали 11 817 людей.

У ЗСУ наголосили, що найчастіше військові інфікуються під час зустрічей з друзями та рідними, які не входять у їхнє найближче коло оточення.