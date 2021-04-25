Коронавірус в Індії: США нададуть додаткову допомогу

Влада США надасть Індії додаткову допомогу в зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусу. Так, за минулу добу, 24 квітня, у країні виявили понад 300 тисяч нових хворих.
Глава американської дипломатії на своїй сторінці у твіттері висловив співчуття жителям Індії. Ентоні Блінке повідомив, що США надасть додаткову підтримку країні, яка лідирує за кількістю нових хворих на коронавірус у світі.
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Однак більше подробиць стосовно допомоги Блінке не розповів.
Ми щиро співчуваємо жителям Індії в розпал цього жахливого спалаху COVID-19. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в уряді Індії, ми оперативно надамо додаткову підтримку жителям Індії і героям, (працюючим в сфері) охорони здоров’я,
– написав він.
Коронавірус в Індії: що відомо
Дані взяті з Апарату РНБО України
Третю добу поспіль в Індії реєструють понад 300 тисяч нових хворих. За вчора, 24 квітня, в країні виявили 349 691 випадок інфіквання.
За весь час пандемії в Індії:
- захворіло – 16 960 172.
- померло – 192 311.
- одужало – 14 085 110.
Також в Індії за минулу добу зробили щеплення проти коронавірусу 2 901 412 осіб, загальна кількість вакцинованих громадян зросла до 138 379 832.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу