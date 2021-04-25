Коронавірус в Індії: США нададуть додаткову допомогу

Влада США надасть Індії додаткову допомогу в зв'язку з ситуацією з поширенням коронавірусу. Так, за минулу добу, 24 квітня, у країні виявили понад 300 тисяч нових хворих.

Глава американської дипломатії на своїй сторінці у твіттері висловив співчуття жителям Індії. Ентоні Блінке повідомив, що США надасть додаткову підтримку країні, яка лідирує за кількістю нових хворих на коронавірус у світі.

Читайте також Канада замовила у Pfizer десятки мільйонів доз вакцини від COVID-19

Однак більше подробиць стосовно допомоги Блінке не розповів.

Ми щиро співчуваємо жителям Індії в розпал цього жахливого ​​спалаху COVID-19. Ми тісно співпрацюємо з нашими партнерами в уряді Індії, ми оперативно надамо додаткову підтримку жителям Індії і героям, (працюючим в сфері) охорони здоров’я,

– написав він.

Коронавірус в Індії: що відомо

Дані взяті з Апарату РНБО України

Третю добу поспіль в Індії реєструють понад 300 тисяч нових хворих. За вчора, 24 квітня, в країні виявили 349 691 випадок інфіквання.

За весь час пандемії в Індії:

захворіло – 16 960 172.

померло – 192 311.

одужало – 14 085 110.

Також в Індії за минулу добу зробили щеплення проти коронавірусу 2 901 412 осіб, загальна кількість вакцинованих громадян зросла до 138 379 832.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу