Коронавірус й інші віруси можуть провокувати Альцгеймера: нові дані

Дослідження показали, що молекули на поверхні вірусів сприяють агрегації токсичних білків, які є ознаками нейродегенеративних захворювань. Отримані дані підтверджують гіпотезу інфекційної природи деменції.

Віруси можуть провокувати нейродегенеративні захворювання

Ідея про те, що вірусні інфекції можуть спровокувати розвиток нейродегенеративних захворювань не нова. Ще в 1950 роках вчені висунули гіпотезу, що гостра вірусна інфекція може призвести до неврологічних порушень через десятиліття після інфікування. В останні роки з'явилося більше робіт, які підтверджують цей взаємозв'язок.

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Нові відкриття вчених: вплив COVID-19

У 2019 році вчені представили переконливі докази, що вірус простого герпесу першого типу провокує агрегацію амілоїдних білків.

Тепер німецькі дослідники продемонстрували, що SARS-CoV-2 і вірус везикулярного стоматиту також провокують розвиток білкових бляшок, збільшуючи їх поширення між клітинами.

Експерименти показали, що цей процес запускають спайковий білок SARS-CoV-2 і глікопротеїн вірусного стоматиту, які впливають як на мембрани клітин, так і на позаклітинні везикули.

Їх присутність збільшувало поширення білкових агрегацій між клітинами як внаслідок прямого контакту, так і через позаклітинні везикули,

– зазначили автори.

Вчені кажуть, що пандемія COVID-19 може спровокувати "тиху хвилю нейродегенеративних захворювань".

Аналізуючи минулі спалаху, наприклад, пандемію іспанки 1918 року, вчені вже бачили різке збільшення числа випадків хвороби Паркінсона.

Висновки вчених

COVID-19 безпосередньо або побічно може підвищувати ризики розвитку нейродегенеративних захворювань. Однак вчені повинні продовжити вивчення потенційного взаємозв'язку цих захворювань.

Тим часом очевидно, що мова не тільки про потенційні наслідки пандемії COVID-19.

Інші віруси, включаючи вірус простого герпесу, яким інфіковані 2/3 населення світу, можуть зробити істотний вплив на зростання захворюваності в найближчі десятиліття.