Італію захлеснула нова хвиля коронавірусу: новим штамом інфікувались понад мільйон людей

За минулу добу в Італії зареєстрували понад 132 тисячі випадків коронавірусом. Добовий приріст заражень становить майже 100 тисяч інфікувань.

Коронавірус в Італії

Про це повідомляє італійське інформаційне агенство з посиланням на міністерство охорони здоров'я. Там зазначили, що протягом доби 5 липня в країні від коронавірусу померло 94 людини, це на 35 більше, ніж 4 липня.

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Тоді виявили 36 282 нових випадків COVID-19. При цьому частка позитивних тестів на коронавірус серед усіх проведених досліджень майже не змінилася – 28,4% проти 27,9%.

Востаннє кількість виявлених за добу випадків коронавірусу в Італії перевищувала 100 тисяч у лютому. На цей час в Італії хворі COVID-19 1 087 272 людей. Усього з початку пандемії заразилася 18 938 771 людина, а кількість померлих становить 168 698 осіб.

Неочікувана хвиля коронавірусу

Схожа ситуація й в інших європейських країнах, наприклад, у Франції 5 липня добовий приріст хворих COVID-19 перевищив 200 тисяч випадків.

Це створює велике навантаження на місцеві системи охорони здоров'я. Тому, що експерти прогнозували нові спалахи COVID-19 в холодну пору року, а не влітку, коли не має великих скупчень людей в закритих приміщеннях.