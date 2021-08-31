Більшість хворих становлять неповнолітні. Їх виявили за допомогою тестування, яке проводили напередодні навчального року.
До теми У ЄС вже вакцинували 70% дорослого населення
При цьому влада поки що не робила жодних оголошень щодо скасування чи відтермінування початку навчального року.
До слова, востаннє в Ізраїлі реєстрували рекордну кількість хворих на коронавірус 18 січня. Тоді було виявлено 10 118 інфікованих.
Захворюваність на коронавірус в Ізраїлі: основне
- Нині в Ізраїлі зафіксовано 83 542 хворих на COVID-19, 1 120 з яких перебувають у лікарнях.
- Станом на 31 серпня від коронавірусу в Ізраїлі померли 7 043 людини, 500 з яких пішли з життя впродовж останнього місяця.
Вакцинація в країні набирає обертів
Джерело: Мінфін
Нещодавно в Ізраїлі розширили компанію вакцинації.т В країні дозволили третю дозу вакцини проти коронавірусу усім охочим.
Загалом в країні вже провели 13 614 101 щеплення проти коронавірусу. 5 974 914 людей отримали хоча б одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізували вже 5 482 061 людину.