Більшість хворих становлять неповнолітні. Їх виявили за допомогою тестування, яке проводили напередодні навчального року.

До теми У ЄС вже вакцинували 70% дорослого населення

При цьому влада поки що не робила жодних оголошень щодо скасування чи відтермінування початку навчального року.

До слова, востаннє в Ізраїлі реєстрували рекордну кількість хворих на коронавірус 18 січня. Тоді було виявлено 10 118 інфікованих.

Захворюваність на коронавірус в Ізраїлі: основне

Нині в Ізраїлі зафіксовано 83 542 хворих на COVID-19, 1 120 з яких перебувають у лікарнях.

Станом на 31 серпня від коронавірусу в Ізраїлі померли 7 043 людини, 500 з яких пішли з життя впродовж останнього місяця.

Вакцинація в країні набирає обертів

Нещодавно в Ізраїлі розширили компанію вакцинації.т В країні дозволили третю дозу вакцини проти коронавірусу усім охочим.

Загалом в країні вже провели 13 614 101 щеплення проти коронавірусу. 5 974 914 людей отримали хоча б одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізували вже 5 482 061 людину.

В країні використовують лише 2 вакцини проти коронавірусу. Це мРНК-препарати від компаній Moderna та Pfizer-BioNTech