В Китаї теж відбувається різкий ріст хворих на COVID-19: мільйони людей закрили на карантин

В Китаї повідомляють про найбільшу кількість випадків коронавірусу з травня, мільйони людей не можуть вийти зі своїх домівок через карантин.

Нульова терпимість до COVID-19

До таких дій китайська влада вдалася через політику нульової толерантності до COVID-19. Вони використовують миттєві локдауни, тривалі карантини та масове тестування, Китай став останньою великою економікою, яка все ще має на меті ліквідації спалахів, попри те, що ця стратегія завдає серйозної шкоди економіці.

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Китай повідомив про 648 заражень у неділю, у порівнянні з 450 днем ​​раніше. Більшість випадків були безсимптомними. Зростання хвилі випадків призвело до нових обмежень цього тижня в деяких частинах країни.

Які регіони Китаю відправили на карантин

Ланьчжоу, столиця північно-західної провінції Ганьсу, наказала своїм 4,4 мільйона жителям залишатися вдома з середи, а один із повітів провінції Аньхой у п'ятницю був закритий.

Бейхай у південному регіоні Гуансі в суботу також оголосив про карантин у частині двох районів, де проживає понад 800 000 людей.

Наразі ситуація з профілактикою та контролем епідемії в місті Бейхай є серйозною та складною, а ризик прихованої передачі в суспільстві високий,

– йдеться в урядовому повідомленні.

Раніше цього тижня сталеливарний центр Вуган у центральній провінції Хенань оголосив про триденний локдаун через один випадок COVID-19.