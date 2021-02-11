Коронавірус в Китаї міг виникнути значно раніше, ніж про нього повідомили: припущення ВООЗ

Попередні результати досліджень експертів ВООЗ свідчать про те, що SARS-CoV-2 в Китаї міг спалахнути за 2 місяці до того, як про це офіційно повідомили.

Всесвітня організація охорони здоров'я виявила, що за 2 місяці до повідомлення влади Китаю у центральній частині країни госпіталізували близько 90 людей з подібними на COVID-19 симптомами.

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Аби підтвердити свою теорію, експерти ВООЗ запропонували китайській стороні перевірити зразки крові у ширшого кола населення. Але влада країни поки що не дала свого дозволу.

За останні місяці влада КНР зробила тести на антитіла приблизно 2 третинам цих пацієнтів і повідомила, що слідів зараження немає. Але дослідники ВООЗ вважають, за цей час вміст антитіл міг просто впасти до такого рівня, при якому їх неможливо виявити.

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