Коронавірус в Китаї міг виникнути значно раніше, ніж про нього повідомили: припущення ВООЗ

Попередні результати досліджень експертів ВООЗ свідчать про те, що SARS-CoV-2 в Китаї міг спалахнути за 2 місяці до того, як про це офіційно повідомили.
Всесвітня організація охорони здоров'я виявила, що за 2 місяці до повідомлення влади Китаю у центральній частині країни госпіталізували близько 90 людей з подібними на COVID-19 симптомами.
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Аби підтвердити свою теорію, експерти ВООЗ запропонували китайській стороні перевірити зразки крові у ширшого кола населення. Але влада країни поки що не дала свого дозволу.
За останні місяці влада КНР зробила тести на антитіла приблизно 2 третинам цих пацієнтів і повідомила, що слідів зараження немає. Але дослідники ВООЗ вважають, за цей час вміст антитіл міг просто впасти до такого рівня, при якому їх неможливо виявити.
Початок коронавірусу в Китаї: що відомо
- Про перших хворих на пневмонію невідомого походження Китай повідомив 31 грудня 2019 року.
- Згідно з даними ВООЗ, отриманими від уряду країни, перші клінічні прояви у хворих з'явились 8 грудня.
- Але в урядових записках за 17 листопада 2019 року є свідчення про те, що 55-річний житель провінції Хубей інфікувався невідомою хворобою. Про це свідчать документи, отримані журналістами видання South China Morning Post. Поки що невідомо, чи перевірили експерти ВООЗ цю версію.
- Раніше походження коронавірусу асоціювали продовольчим ринком в Ухані. З ним було пов'язано багато перших зареєстрованих хворих. Але нещодавно вчені ВООЗ заявили, що неможливо дослідити те, як збудник коронавірусу потрапив на міський ринок.
- Також експерти не виявили доказів циркуляції коронавірусу в Ухані до грудня 2019 року. Дослідники прийшли до висновку, що інфекція могла поширюватися за межами регіону до перших зареєстрованих випадків спалаху.