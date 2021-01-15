У столиці України подачею кисню у столиці вже обладнали понад 3100 ліжок для інфікованих на коронавірусну інфекцію.

Загалом у Києві підготували 4000 ліжок. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Віталій Кличко розповів, що станом на 15 січня хворих на коронавірус у Києві вже приймають 23 заклади.

Місто визначило для прийому хворих на коронавірус понад 5 тисяч ліжок у 29 медзакладах столиці. Три з них – заклади "Укрзалізниці". Сьогодні хворих на коронавірус вже приймають 23 медзаклади, де підготували 4 тисячі ліжок. Із них подачею кисню обладнані понад 3 100 ліжок. Зокрема, 2 120 – з централізованою подачею,

– розповів мер столиці України.

Також, як зазначив політик, кисневих концентраторів у медичних закладах Києва наразі 993. На збільшення ліжкомісць із подачею кисню місто спрямувало майже 30 млн гривень.

"Це – кошти на капітальний ремонт систем киснепостачання. Ще близько 7,4 млн витратили на закупівлю кисневих концентраторів", – йдеться у повідомленні.

Від початку пандемії в Україні виявили 1 146 963 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. 847 391 хворий вже одужав. Але 20 542 пацієнти померли від ускладнень, спричинених хворобою.



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