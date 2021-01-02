Загалом з початку пандемії коронавірусу у столиці України підтвердили 112 649 випадків інфікування COVID-19. За минулу добу, 1 січня, у Києві зафіксували 293 нових хворих.

За минулу добу від ускладнень померли 7 людей. Всього за період пандемії в столиці зафіксовано 1942 летальних випадки від коронавірусу. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у телеграмі.

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Хто захворів на COVID-19 за минулу добу:️

160 жінок віком від 18 до 88 років,

️116 чоловіків віком від 20 до 83 років,

️5 дівчаток від 12 до 16 років,

12 хлопчиків від 8 днів до 17 років.

Серед нових хворих – 12 медпрацівників. До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 34 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

За добу одужали 142 людини. Всього коронавірус подолали 40 053 мешканці столиці.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 71, у Дніпровському – 54 та в Печерському районі — 36 випадків.

Загалом з початку епідемії в Україні виявили 1 069 517 хворих на коронавірусну інфекцію. 722 615 осіб одужали, 18 731 пацієнт помер від ускладнень.