Станом на 30 січня у столиці України підтвердили 128 174 випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу кількість хворих зросла на 341.

Джерело: телеграм Віталія Кличка

За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 14 людей. Всього інфекція забрала життя 2349 киян, повідомив мер міста Віталій Кличко.

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Хто захворів у Києві за минулу добу

193 жінки віком від 19 до 89 років

131 чоловік віком від 22 до 89 років

9 дівчаток віком 1 до 17 років

8 хлопчиків від 3 до 15 років.

За добу захворіли також 15 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 50 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Додамо, що одужали за минулу добу 2129 людей. Всього коронавірус подолав 67 851 мешканець Києва.

Коронавірус у районах Києва

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 85, у Дарницькому — 64 та в Подільському районі – 42 випадки.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу