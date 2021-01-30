Коронавірус у Києві: за добу виявили 341 нового хворого

Станом на 30 січня у столиці України підтвердили 128 174 випадки інфікування коронавірусом. За минулу добу кількість хворих зросла на 341.
Джерело: телеграм Віталія Кличка
За минулу добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 14 людей. Всього інфекція забрала життя 2349 киян, повідомив мер міста Віталій Кличко.
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За добу захворіли також 15 медиків. До лікарень столиці госпіталізували 50 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Додамо, що одужали за минулу добу 2129 людей. Всього коронавірус подолав 67 851 мешканець Києва.
Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 85, у Дарницькому — 64 та в Подільському районі – 42 випадки.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу